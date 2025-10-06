✕
Oct 06, 2025
Anshika-thakur
जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और उनकी क्या कीमत है
जिनके अंदर Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) मौजूद है.
ये केवल फीचर पहले सीर्फ लक्जरी वाहनों के लिए ही थे
2025 में भारत में कई बड़े ब्रांड किफायती कीमतों पर ये सुरक्षा सुविधाएं प्रदान कर रहें हैं.
चलिए जानते है 5 किफायती कारों के बारे में
पहली गाड़ी है Honda Amaze इसकी कीमत 9.15 लाख रुपये है.
दूसरे नंबर पर है Hyundai Venue इसकी कीमत 11.49 लाख रुपये है.
तीसरे नंबर पर है Mahindra XUV 3XO इसकी कीमत 11.50 लाख रुपये है.
फिर Honda City है इसकी कीमत 12.70 लाख रुपये है.
आखिर में MG Astor है इसकी कीमत 15.16 लाख रुपये है.
