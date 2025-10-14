✕
Oct 14, 2025
Anshika-thakur
जानें दिल्ली के सबसे एक्सपेंसिव इलाको के बारे में और क्या है वहां के रेट
दिल्ली अपनी पुरानी परंपराओं और विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं के लिए प्रसिद्ध है
दिल्ली में कई हिस्से बहुत महंगे और मशहूर हैं
आइए जानते है ऐसी ही कुछ क्षेत्रों के बारे में
लुटियंस दिल्ली - सबसे प्रीमियम जगह हैं जहां जमीन का दाम प्रति वर्ग गज 1.5 लाख रुपये से ज्यादा है
चाणक्यपुरी - विदेशियों और अधिकारियों का इलाका हैं जहां जमीन का दाम प्रति वर्ग गज 1.2 लाख रुपये से ज्यादा है
गोल्फ लिंक - प्रमुख घर और व्यावसायिक जगह हैं जहां जमीन का दाम प्रति वर्ग गज 1.5 लाख रुपये से ज्यादा है
आली सैयदपुर - की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं जहां जमीन का दाम प्रति वर्ग गज 75,000 रुपये से ज्यादा है
शांति निकेतन - में शांत वातावरण हैं जहां जमीन का दाम प्रति वर्ग गज 70,000 रुपये से ज्यादा है
