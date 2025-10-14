Inkhabar Hindi News
Oct 14, 2025
Anshika-thakur

जानें दिल्ली के सबसे एक्सपेंसिव इलाको के बारे में और क्या है वहां के रेट

तेल एक महत्वपूर्णदिल्ली भारत की राजधानी है और यह एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर भी है तेल है

दिल्ली अपनी पुरानी परंपराओं और विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं के लिए प्रसिद्ध है

दिल्ली में कई हिस्से बहुत महंगे और मशहूर हैं 

आइए जानते है ऐसी ही कुछ क्षेत्रों के बारे में

लुटियंस दिल्ली - सबसे प्रीमियम जगह हैं जहां जमीन का दाम प्रति वर्ग गज 1.5 लाख रुपये  से ज्यादा है

चाणक्यपुरी - विदेशियों और अधिकारियों का इलाका हैं जहां जमीन का दाम प्रति वर्ग गज 1.2  लाख रुपये से ज्यादा है

गोल्फ लिंक -  प्रमुख घर और व्यावसायिक जगह हैं जहां जमीन का दाम प्रति वर्ग गज 1.5 लाख रुपये से ज्यादा है

आली सैयदपुर - की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं जहां जमीन का दाम प्रति वर्ग गज 75,000 रुपये से ज्यादा है

शांति निकेतन - में शांत वातावरण हैं जहां जमीन का दाम प्रति वर्ग गज 70,000 रुपये से ज्यादा है

Read More
ये 6 सब्जियां कई गुना बढ़ा सकती हैं मर्दाना ताकत!आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग? जानें इसके अनगिनत फायदेंक्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है अपना अड्डा, तो आज ही घर लें आएं ये 3 पौधे!समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग रहे दूर? तो अब गेहूं के आटे से बनाएं टेस्टी और हेल्दी समोसा