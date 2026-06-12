बुढ़ापे में यहां कटेगी ऐश की जिंदगी!

देहरादून - भीड़भाड़ और शोर-शराबे से दूर पहाड़ों से घिरा देहरादून साल भर सुहावने मौसम और हरियाली से घिरा रहता है. यहां रहने का खर्च कम और बुजुर्गों के लिए अच्छी मेडिकल सुविधाएं है