टॉप 10 टेस्ट क्रिकेट टीम्स जिनके नाम दर्ज हैं सबसे ज़्यादा जीत

श्रीलंका ने टेस्ट क्रिकेट में 327 मैच खेले हैं और 107 जीत हासिल की हैं. वे अपने घरेलू मैदान पर बहुत मजबूत हैं और टेस्ट क्रिकेट में उच्च स्कोर का रिकॉर्ड भी रखते हैं.