Oct 15, 2025
Sharim-ansari
टॉप 10 टेस्ट क्रिकेट टीम्स जिनके नाम दर्ज हैं सबसे ज़्यादा जीत
ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट की सबसे सफल टीम है. उन्होंने 877मैचों में से 422 जीते हैं. उनका जीत प्रतिशत सबसे बेहतरीन है और वो दुनिया के हर मैदान पर सफल रहे हैं.
ऑस्ट्रेलिया
इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी. उन्होंने 1083 मैच खेले हैं और 403 जीते हैं. यह सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली टीम है, जिसमें जीत-हार दोनों का अच्छा रिकॉर्ड है.
इंग्लैंड
दक्षिण अफ्रीका तीसरी टेस्ट टीम थी. उन्होंने 476मैचों में 188 जीत हासिल की हैं. 21 साल का प्रतिबंध उनके बीच था, बावजूद इसके वे तीसरे नंबर पर हैं.
दक्षिण अफ्रीका
भारत पहली एशियाई टीम है जिसने 1926 में टेस्ट क्रिकेट शुरू किया. उन्होंने 596 मैचों में 185 जीत दर्ज की हैं. वे ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंचे हैं.
भारत
वेस्ट इंडीज़ ने 1928 में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा. उन्होंने 589 मैचों में 185 जीत हासिल की हैं. एक समय ये टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीम थी.
वेस्ट इंडीज़
पाकिस्तान ने 1952 में टेस्ट क्रिकेट शुरू किया. उन्होंने अब तक 466 मैच खेले हैं और 152 जीत हासिल की हैं. वे एशिया की टॉप टीमों में से एक हैं.
पाकिस्तान
न्यूजीलैंड ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली ट्रॉफी जीती. उन्होंने 480 मैचों में 121 जीत हासिल की हैं. उनका घरेलू और विदेश दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन रहा है.
न्यूजीलैंड
श्रीलंका ने टेस्ट क्रिकेट में 327 मैच खेले हैं और 107 जीत हासिल की हैं. वे अपने घरेलू मैदान पर बहुत मजबूत हैं और टेस्ट क्रिकेट में उच्च स्कोर का रिकॉर्ड भी रखते हैं.
श्रीलंका
बांग्लादेश 2000 में टेस्ट क्रिकेट में शामिल हुआ. उन्होंने 154 मैच खेले हैं और 23 जीत दर्ज की हैं. ये टीम बड़ी टीमों को चुनौती देने में सक्षम है.
बांग्लादेश
ज़िम्बाब्वे ने 1992 में टेस्ट क्रिकेट शुरू किया. उन्होंने 128 मैच खेले हैं और 14 बार जीत हासिल की है. टेस्ट क्रिकेट में उनकी भागीदारी सीमित है.
ज़िम्बाब्वे
