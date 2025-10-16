✕
Oct 16, 2025
Sharim-ansari
T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10 टीमें
भारत ने 254 में से 170 T20I मैच जीते हैं. 2007 और 2024 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का जीत प्रतिशत सबसे शानदार है.
भारत - 170 जीत
पाकिस्तान ने 279 में से 158 मैच जीते हैं. 2009 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ने कई बार फ़ाइनल में जगह बनाई है.
पाकिस्तान - 158 जीत
न्यूज़ीलैंड ने 235 में से 123 T20I मुकाबले जीते हैं. भले ही कोई वर्ल्ड कप ना जीता हो, पर रिकॉर्ड काफ़ी मजबूत है.
न्यूज़ीलैंड - 123 जीत
ऑस्ट्रेलिया ने 211 मैचों में से 119 में जीत हासिल की है. इस टीम ने 2021 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था.
ऑस्ट्रेलिया - 119 जीत
साउथ अफ्रीका ने 206 में से 112 मैच जीते हैं. 2024 में टीम T20 वर्ल्ड कप की रनर-अप रही थी, पर खिताब अब तक नहीं जीता.
साउथ अफ्रीका - 112 जीत
इंग्लैंड ने 211 में से 111 मैचों में जीत दर्ज की है. यह टीम 2010 और 2022 की वर्ल्ड चैंपियन भी रही है.
इंग्लैंड - 111 जीत
श्रीलंका ने 215 में से 96 T20I मैच जीते हैं. 2014 में वर्ल्ड कप और 2022 में एशिया कप जीतने वाली टीम कभी काफी दमदार थी.
श्रीलंका - 96 जीत
वेस्टइंडीज ने 228 में से 95 T20I मुकाबले जीते हैं. 2012 और 2016 में टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया था.
वेस्टइंडीज - 95 जीत
अफगानिस्तान ने 149 में से 90 T20I मैच जीते हैं. इनका जीत-हार अनुपात दुनिया की शीर्ष टीमों में दूसरे स्थान पर आता है.
अफ़गानिस्तान - 90 जीत
2019 से T20I खेल रही युगांडा ने 113 में से 87 मैच जीते हैं. यह टीम बांग्लादेश, ज़िम्बाब्वे और आयरलैंड से भी आगे निकल गई है.
युगांडा - 87 जीत
