Oct 09, 2025
Anshika-thakur
जाने भारत के सबसे अमीर 5 लोगों के बारे में
भारत में कई अरबपति लोग रहते हैं
जिन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी और उद्योग के माध्यम से अपनी संपत्ति बनाई है
आइए जानते हैं उन 5 अरबपति लोगों के बारे में
मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इनकी कुल संपत्ति 9.55 लाख करोड़ रुपये है
गौतम अडानी हैं, इनकी कुल संपत्ति 8.14 लाख करोड़ रुपये है
फिर आते हैं रोशनी नादर मल्होत्रा और परिवार इनकी कुल संपत्ति 2.84 लाख करोड़ रुपये है
अरविंद श्रीनिवास यह Perplexity के संस्थापक हैं, इनकी कुल संपत्ति 21,190 करोड़ रुपये है
नीरज बजाज और उनका परिवार इनकी कुल संपत्ति 15,930 करोड़ रुपये है
ये तो हैं भारत के पर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क है
