Sep 26, 2025
Karishma-upadhyay
ये हैं नोएडा के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड पर बनाएं परिवार के साथ घूमने का प्लान
अगर आप भी नोएडा में परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो जरूर विजिट करें ये 10 जगहें.
ओखला बर्ड सेंचुरी- ये जगह पक्षियों की चहचहाहट और हरियाली से भरपूर है, जो लोगों को बेहद पसंद आती है.
वेदवन पार्क – ये एक धार्मिक थीम पर बना शांत और सुंदर जगह है, जहां परिवार के साथ अच्छा समय बिताया जा सकता है.
बोटैनिकल गार्डन- यहां आप फूलों और पेड़ों के बीच दोस्तो के साथ सुकून में कुछ पल बिता सकते हैं.
नोएडा हाट- ये जगह कला और संस्कृति से भरपूर है, जहां खाने की चीजें भी बहुत अच्छी मिलती हैं.
शिल्प हाट- यहां हस्तशिल्प और लोक कला के साथ पिकनिक का मजा दोगुना हो जाता है.
सिटी पार्क सेक्टर 62- ये जगह बच्चों के खेलने और घूमने के लिए बेस्ट है.
नोएडा में परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बसेरा पार्क और जापानी पार्क भी अच्छी जगह है.
ऐसे में आप यमुना किनारा या कलेक्टिव हाउसिंग सोसायटी गार्डन भी जा सकते हैं.
