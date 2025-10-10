2025 की टॉप 10 सबसे अमीर भारतीय महिला क्रिकेटर

मिताली राज भारत की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं. उनकी नेट वर्थ ₹40-45 करोड़ है. रिटायरमेंट के बाद भी वे ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाती हैं.