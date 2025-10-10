✕
2025 की टॉप 10 सबसे अमीर भारतीय महिला क्रिकेटर
मिताली राज भारत की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं. उनकी नेट वर्थ ₹40-45 करोड़ है. रिटायरमेंट के बाद भी वे ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाती हैं.
मिताली राज
स्मृति मंधाना, भारत की उप-कप्तान, की नेट वर्थ ₹32-34 करोड़ है. वे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए ₹3.4 करोड़ में खेलती हैं.
स्मृति मंधाना
हरमनप्रीत कौर, भारतीय टीम की कप्तान, की नेट वर्थ ₹24-26 करोड़ है. मुंबई इंडियंस के साथ WPL डील और कई ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई.
हरमनप्रीत कौर
झूलन गोस्वामी, पूर्व तेज गेंदबाज, की नेट वर्थ ₹8 करोड़ है. रिटायरमेंट के बाद भी लेजेंड्स लीग क्रिकेट और ब्रांड एसोसिएशन से कमाई.
झूलन गोस्वामी
शफाली वर्मा सबसे युवा सितारों में से हैं. उनकी नेट वर्थ ₹8-11 करोड़ है. दिल्ली कैपिटल्स और CEAT टायर्स से ब्रांड डील है.
शफाली वर्मा
दीप्ति शर्मा की नेट वर्थ लगभग ₹8 करोड़ है. UP वारियर्स के साथ ₹2.6 करोड़ की WPL डील और प्यूमा जैसे ब्रांड एंडोर्समेंट हैं.
दीप्ति शर्मा
जेमिमा रोड्रिग्स की नेट वर्थ ₹5 करोड़ है. दिल्ली कैपिटल्स के साथ ₹2.2 करोड़ की WPL डील और HMD ब्रांड की एंडोर्समेंट.
जेमिमा रोड्रिग्स
पूजा वस्ट्राकर, तेज गेंदबाज ऑलराउंडर, की नेट वर्थ ₹3-5 करोड़ है. मुंबई इंडियंस के साथ ₹1.9 करोड़ की डील और Oakley ब्रांड से जुड़ी हैं.
पूजा वस्ट्राकर
यास्तिका भाटिया, युवा विकेटकीपर बल्लेबाज, की नेट वर्थ लगभग ₹1 करोड़ है. घरेलू क्रिकेट और Skechers इंडिया के साथ ब्रांड डील.
यास्तिका भाटिया
रेनुका सिंह ठाकुर की नेट वर्थ ₹80 लाख से ₹1 करोड़ के बीच है. Adidas और Biba के साथ एंडोर्समेंट कर रही हैं.
रेनुका सिंह ठाकुर
