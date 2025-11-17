✕
Nov 17, 2025
Anshika-thakur
भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है
मुंबई: देश के सबसे अमीर लोगों में से कई मुंबई में रहते हैं. यहां कुल 92 अरबपति हैं और यह शहर व्यापार और उद्योग का केंद्र है
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 68 अरबपतियों का निवास है और यह शहर राजनीति, व्यापार और प्रीमियम प्रॉपर्टी के लिए मशहूर है
हैदराबाद: इसे साइबराबाद भी कहा जाता है और यहां 18 अरबपति रहते हैं. इस शहर की समृद्धि आईटी, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है
बेंगलुरु: भारत की टेक्नोलॉजी हब बेंगलुरु में 27 अरबपति रहते हैं. यह शहर स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल के लिए जाना जाता है
चेन्नई: चेन्नई में 16 अरबपति हैं। यह शहर ऑटोमोबाइल, आईटी और पारंपरिक फैमिली बिजनेस के लिए जाना जाता है
कोलकाता: कभी वित्तीय केंद्र रहा कोलकाता अब भी 12 अरबपतियों को पालता है और स्टील, रियल एस्टेट तथा ट्रेडिंग में मजबूत है
अहमदाबाद: अहमदाबाद 14 अरबपतियों का घर है और यह शहर वस्त्र, केमिकल और उद्यमिता में तेजी से विकसित हो रहा है
पुणे: पुणे 11 अरबपतियों का घर है और यहाँ आईटी, शिक्षा और ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं
सूरत: सूरत में 2 अरबपति रहते हैं, और यह शहर हीरे और वस्त्र के व्यापार में काफी आगे है
गुरुग्राम: दिल्ली के पास स्थित गुरुग्राम में 2 अरबपति रहते हैं और यह शहर रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी में मजबूत है
