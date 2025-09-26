✕
Sep 26, 2025
Sharim-ansari
एशिया कप में टॉप 10 भारतीय गेंदबाज़
जडेजा एशिया कप के सबसे कामयाब भारतीय गेंदबाज़ों में से एक हैं. उन्होंने 20 मैचों में 25 विकेट चटकाए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/29 रहा है. उनका इकॉनमी रेट 4.34 और एवरेज 26.28 रहा.
रवींद्र जडेजा
इरफान ने 12 मैचों में 22 विकेट लिए हैं. उनका बेस्ट 4/32 रहा है और 5.54 की इकॉनमी के साथ उन्होंने शुरुआती ओवरों में स्विंग से बल्लेबाज़ों को खूब परेशान किया.
इरफ़ान पठान
यादव ने अब तक 11 मैचों में 19 विकेट लिए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/25 रहा है. 3.93 की इकॉनमी और 17.89 की औसत के साथ कुलदीप ने एशिया कप में जबरदस्त प्रभाव डाला है.
कुलदीप यादव
सचिन बल्लेबाज़ी के लिए मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने भी गेंदबाज़ी में कमाल दिखाया. 23 मैचों में 17 विकेट लेते हुए उन्होंने 3/21 का बेस्ट फिगर दिया. उनकी इकॉनमी 4.76 रही.
सचिन तेंदुलकर
कपिल ने केवल 7 मैचों में 15 विकेट लिए. उनका औसत सिर्फ 13.00 रहा और 3.56 की शानदार इकॉनमी से उन्होंने नई गेंद से असरदार गेंदबाज़ी की.
कपिल देव
अश्विन ने 7 मैचों में 14 विकेट अपने नाम किए. 22.71 की औसत और 4.63 की इकॉनमी के साथ उन्होंने स्पिन से मिडिल ओवर्स को कंट्रोल किया.
रविचंद्रन अश्विन
कुंबले ने 15 मैचों में 14 विकेट लिए. हालांकि उनका औसत 38.00 और स्ट्राइक रेट थोड़ा कमज़ोर रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा विकेट निकालने की कोशिश की.
अनिल कुंबले
प्रसाद ने 7 मैचों में 13 विकेट लिए और 4/17 का बेस्ट फिगर दर्ज किया. 4.44 की इकॉनमी और 17.76 की औसत के साथ उन्होंने अहम मौकों पर विकेट झटके.
वेंकटेश प्रसाद
बुमराह ने 8 मैचों में 12 विकेट चटकाए. उनका औसत सिर्फ 16.58 और इकॉनमी 3.83 रही, जो दर्शाता है कि उन्होंने डेथ ओवर्स में विपक्ष को खूब रोका.
जसप्रीत बुमराह
सहवाग भले ही बल्लेबाज़ रहे हों, लेकिन उन्होंने अपनी पार्ट टाइम स्पिन से भी 13 मैचों में 12 विकेट लिए. उनका बेस्ट 4/6 रहा, जो किसी भी ऑलराउंडर के लिए गर्व की बात है.
वीरेंद्र सहवाग
