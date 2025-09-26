एशिया कप में टॉप 10 भारतीय गेंदबाज़

यादव ने अब तक 11 मैचों में 19 विकेट लिए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/25 रहा है. 3.93 की इकॉनमी और 17.89 की औसत के साथ कुलदीप ने एशिया कप में जबरदस्त प्रभाव डाला है.