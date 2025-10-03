✕
Oct 03, 2025
Sharim-ansari
टेस्ट क्रिकेट के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़
200 टेस्ट में 15,921 रन, 51 शतक, 68 अर्धशतक. सर्वश्रेष्ठ स्कोर 248* और औसत 53.78.
सचिन तेंदुलकर
163 टेस्ट में 13,265 रन, 36 शतक, 63 अर्धशतक. सर्वश्रेष्ठ स्कोर 270 और औसत 52.63.
राहुल द्रविड़
125 टेस्ट में 10,122 रन, 34 शतक, 45 अर्धशतक. सर्वश्रेष्ठ स्कोर 236* और औसत 51.12.
सुनील गावस्कर
123 टेस्ट में 9,230 रन, 30 शतक, 31 अर्धशतक. सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254* और औसत 46.85.
विराट कोहली
134 टेस्ट में 8,781 रन, 17 शतक, 56 अर्धशतक. सर्वश्रेष्ठ स्कोर 281 और औसत 45.97.
वीवीएस लक्ष्मण
103 टेस्ट में 8,503 रन, 23 शतक, 31 अर्धशतक. सर्वश्रेष्ठ स्कोर 319 और औसत 49.43.
वीरेंद्र सहवाग
113 टेस्ट में 7,212 रन, 16 शतक, 35 अर्धशतक. सर्वश्रेष्ठ स्कोर 239 और औसत 42.17.
सौरव गांगुली
103 टेस्ट में 7,195 रन, 19 शतक, 35 अर्धशतक. सर्वश्रेष्ठ स्कोर 206* और औसत 43.60.
चेतेश्वर पुजारा
116 टेस्ट में 6,868 रन, 17 शतक, 35 अर्धशतक. सर्वश्रेष्ठ स्कोर 166 और औसत 42.13.
दिलीप वेंगसरकर
99 टेस्ट में 6,215 रन, 22 शतक, 21 अर्धशतक. सर्वश्रेष्ठ स्कोर 199 और औसत 45.03.
मोहम्मद अजहरुद्दीन
