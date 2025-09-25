✕
Sep 25, 2025
Sharim-ansari
एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़
सचिन तेंदुलकर ने 1990 से 2012 के बीच एशिया कप में 23 मैचों में हिस्सा लिया और 971 रन बनाए. 51.10 की औसत और 85.47 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 2 शतक और 7 अर्धशतक जड़े.
सचिन तेंदुलकर
रोहित शर्मा ने 2008 से 2023 के बीच एशिया कप में 28 मुकाबलों में 939 रन बनाए. उनकी औसत 46.95 रही और स्ट्राइक रेट 88.83. रोहित ने 1 शतक और 9 अर्धशतक लगाए.
रोहित शर्मा
विराट कोहली ने 2010 से 2023 तक एशिया कप में सिर्फ 13 पारियों में ही 742 रन बना डाले. 61.83 की औसत और लगभग 100 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 4 शतक और 1 अर्धशतक जमाए.
विराट कोहली
एम एस धोनी ने 2008 से 2018 तक एशिया कप में 19 मैच खेले और 648 रन बनाए. 64.80 की शानदार औसत के साथ उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए. माही की स्ट्राइक रेट 87.68 रही.
एम एस धोनी
गौतम गंभीर ने 2008 से 2012 तक एशिया कप में 13 मैचों में 573 रन बनाए. 44.07 की औसत और 89.95 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़े.
गौतम गंभीर
सुरेश रैना ने एशिया कप में 13 मैचों में 547 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 60.77 और स्ट्राइक रेट 113.95 रहा. उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाए.
सुरेश रैना
शिखर धवन ने 2014 से 2018 तक एशिया कप में 9 मैचों में 534 रन बनाए. उनकी औसत 59.33 और स्ट्राइक रेट 91.43 रही. उन्होंने 2 शानदार शतक और 2 अर्धशतक लगाए.
शिखर धवन
नवजोत सिंह सिद्धू ने 1988 से 1997 तक 14 मैचों में 530 रन बनाए. उन्होंने 66.25 की बेहतरीन औसत से रन बनाए और 1 शतक व 6 अर्धशतक जमाए.
नवजोत सिंह सिद्धू
सौरव गांगुली ने 1997 से 2004 तक एशिया कप में 13 मैचों में 518 रन बनाए. उनकी औसत 51.80 रही और स्ट्राइक रेट 74.00. गांगुली ने 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए.
सौरव गांगुली
वीरेंद्र सहवाग ने 2004 से 2010 तक एशिया कप में 13 मैच खेले और 509 रन बनाए. बिना नॉटआउट रहे उन्होंने 113.87 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे.
वीरेंद्र सहवाग
Read More
प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम नही ये दालें, वेट लॉस में भी मददगार
जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली बातें! सुनकर उड़ जाएंगे होश
Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराजिता फूल! सेहत और खूबसूरती के लिए है बेस्ट
एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़