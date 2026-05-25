गर्मी में 'भट्टी' बन जाते हैं भारत के ये टॉप शहर! पारा 48°C के पार

अमरावती, महाराष्ट्र- 46.4°C विदर्भ के अमरावती में खेती की जमीन ज्यादा है जो सूरज की सीधी किरणों के कारण गर्मी सोख लेती है यहां दिन में गर्म लू चलती हैं जो सारी नमी सोख लेती है