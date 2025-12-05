✕
Dec 05, 2025
Karishma-upadhyay
ये हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क वाले देश, जानें किस नंबर पर है भारत!
सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क वाले देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जहां 2.60 लाख किलोमीटर रेल लाइन बिछी है और 6000 से ज्यादा रेलवे ऑपरेटर हैं.
1. अमेरिका-
यहां 1.55 लाख किलोमीटर रेल लाइन है, जिसमें से 42000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल है और बुलेट ट्रेन 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं.
2. चीन-
यहां 1.05 लाख किलोमीटर रेल लाइन है, यहां ट्रांस-साइबेरियन रेलवे है, जो दुनिया का सबसे लंबा रूट है, साथ ही 8 टाइम जोन और 87 शहरों से होकर गुजरती है.
3. रूस-
भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो 68103 किलोमीटर तक फैला है और इसमें करीब 35000 किलोमीटर रेल लाइन विद्युतीकृत है.
4. भारत-
यहां 49422 किलोमीटर रेल लाइन है, जिसमें से सिर्फ 129 किलोमीटर ही विद्युतीकृत है और ज्यादातर रेल सिस्टम माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल होता है.
5. कनाडा-
यहां 39379 किलोमीटर रेल लाइन है, जिसमें 20540 किलोमीटर विद्युतीकृत है, बता दें कि यहां की अधिकतम लाइनें डबल ट्रैक हैं.
6. जर्मनी-
यहां 36064 किलोमीटर रेल लाइन है, जो मुख्य रूप से माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल होता है, खासकर कोयला और खनिज संसाधनों के लिए.
7. ऑस्ट्रेलिया-
यहां 30576 किलोमीटर रेल लाइन है, जिसमें सिर्फ 1411 किलोमीटर पर ही पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं और बाकी नेटवर्क अनाज और खनिज की ढुलाई में इस्तेमाल होता है,
8. ब्राजील-
यहां 27860 किलोमीटर रेल नेटवर्क है, जिसमें 2800 किलोमीटर हाई स्पीड रूट शामिल हैं, साथ ही पूरे देश में 3000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं.
9. फ्रांस-
यहां 27311 किलोमीटर रेल नेटवर्क है, जिसमें 19000 किलोमीटर से ज्यादा विद्युतीकृत है और हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम लगभग 3000 किलोमीटर में फैला है.
10. जापान-
Read More
मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते हैं ये चमत्कारी फायदे, जानें इसका तासीर!
आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी से तैयार करें मजेदार सूजी-मेथी पूरी!
हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी रखने के लिए बेस्ट हैं ये 7 जड़ी बूटियां और मसाले!
अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ सूप, इस रेसिपी से मिनटों में होगा तैयार!