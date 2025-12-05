ये हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क वाले देश, जानें किस नंबर पर है भारत!

यहां 1.05 लाख किलोमीटर रेल लाइन है, यहां ट्रांस-साइबेरियन रेलवे है, जो दुनिया का सबसे लंबा रूट है, साथ ही 8 टाइम जोन और 87 शहरों से होकर गुजरती है.