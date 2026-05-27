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घर के साथ ही बाथरूम की सफाई भी बहुत जरूरी है.
May 27, 2026
Deepika-pandey
अगर आप भी महंगे लिक्विड से साफ करते हैं, तो आप ये तरीका आजमाएं.
बर्फ के साथ आपको सिरका लेना है.
टॉयलेट सीट को चमकाने के लिए सबसे पहले आपको बर्फ निकालकर बाउल में डालनी है.
2 से 3 बड़े बर्फ के बाउल को टॉयलेट सीट पर डाल दें.
इसके ऊपर से सिरका डाल दें.
इसे लगभग 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें.
अब इसे फ्लश कर दें या पानी से धो दें.
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