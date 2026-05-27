घर के साथ ही बाथरूम की सफाई भी बहुत जरूरी है.

Inkhabar Hindi News
May 27, 2026
Deepika-pandey

अगर आप भी महंगे लिक्विड से साफ करते हैं, तो आप ये तरीका आजमाएं.

बर्फ के साथ आपको सिरका लेना है.

टॉयलेट सीट को चमकाने के लिए सबसे पहले आपको बर्फ निकालकर बाउल में डालनी है.

2 से 3 बड़े बर्फ के बाउल को टॉयलेट सीट पर डाल दें. 

इसके ऊपर से सिरका डाल दें.

इसे लगभग 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें.

अब इसे फ्लश कर दें या पानी से धो दें.

Read More
मिनटों में गायब हो जाएंगे टॉयलेट सीट के दाग, आजमाएं ये देसी तरीकाहर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है जौ का सत्तू, इन लोगों के लिए हो सकता है खतरनाकशहतूत खाने के 6 फायदेइन सेलेब्स के हैं जुड़वां बच्चे