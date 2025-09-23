✕
एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से पहले खा लें ये 1 छोटी चीज
आजकल ज्यादातर लोग गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से परेशान हैं.
ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी छोटी-सी चीज के बारे में बताते हैं.
जो एसिडिटी की समस्या को दूर करने में आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है.
दरअसल हम बात कर रहे हैं छोटी इलायची की, जो कि एक प्राकृतिक औषधि मानी जाती है.
छोटी इलायची पाचन क्रिया को बेहतर बनाकर पेट को ठंडक पहुंचाती है.
बता दें कि रात में सोने से पहले 1 इलायची चबाकर खाने से एसिडिटी से राहत मिलती है.
इसमें मौजूद तेल पेट की गैस और जलन को कम करने में मदद करता है.
लोगों का मानना है कि छोटी इलायची का सेवन गैस, बदहजमी और भारीपन में फायदेमंद है.
ये पेट की मांसपेशियों को भी रिलैक्स करती है, जिससे अपच जैसी परेशानी नहीं होती है.
