Nov 27, 2025
Karishma-upadhyay
सर्दियों में रोजाना करें ये 5 योगासन, हाई बीपी कंट्रोल के साथ हार्ट अटैक का खतरा भी होगा कम!
पीठ के बल सीधे लेटें, पैर थोड़े खुले रखें, हथेलियां ऊपर की ओर करें, आंख को बंद करें और शरीर को ढीला छोड़ दें, 5 से 10 मिनट ऐसे रहें.
शवासन-
ये आसान तंत्रिका तंत्र को शांत करके शरीर को पूर्ण विश्राम देता है, साथ ही ये तनाव को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण है.
इसे करने के लिए पालथी मारकर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, हथेलियों को घुटनों पर रखें, गहरी और धीमी श्वास लें.
सुखासन-
ये एक ऐसी आरामदायक ध्यान मुद्रा है, जो तनाव और चिंता को कम करती है, साथ ही हाई बीपी वालों के लिए काफी जरूरी है.
पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें, पैरों को हिप्स के पास लाएं, श्वास लेते हुए हिप्स को उठाएं और 30 सेकंड रुक कर धीरे-धीरे नीचे आएं.
सेतुबंधासन-
ये रक्त संचार में सुधार करता है और मस्तिष्क को भी शांत करती है, साथ ही छाती और फेफड़ों को काफी खोलती है.
पैरों को सीधा फैलाकर बैठें, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे झुक कर पैरों के अंगूठों को पकड़ें.
पश्चिमोत्तानासन-
ये आसन तनाव दूर करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और नसों को भी शांत करने में मदद करता है.
इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठें, माथे को जमीन पर टिकाएं और हाथों को आगे की ओर फैलाएं या शरीर के बगल में रखें.
बालासन-
ये एक शांत करने वाला आसन है, जो हृदय गति को नियंत्रित करने में मददगार है, साथ ही तनाव और थकान को दूर करता है.
