Oct 17, 2025
Karishma-upadhyay
इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा, नोट कर लें बनाने की आसान विधि!
क्या आपको भी आंवला का मुरब्बा खाना बेहद पसंद है, लेकिन इस बार बाजार से खरीदकर इसे नहीं लाना चाहती है.
तो आइए आज हम आपको घर पर आंवला का मुरब्बा बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.
आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए आपको आंवला, चीनी, इलायची पाउडर, सौंफ, अदरक का पेस्ट और हरी इलायची के दाने चाहिए.
इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवला को अच्छी तरह धोकर एक कढ़ाई में डालें.
फिर उसमें चीनी, इलायची पाउडर, सौंफ और अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरीके से मिला लें.
अब इसे कम से कम 20 से 25 मिनट तक पकने दें, ताकि आंवला अच्छे से मुलायम हो जाए.
फिर इसमें हरी इलायची के दाने डालकर कुछ देर घुमाते हुए पकाएं, ताकि ये जल न जाए.
अब इसे निकालकर अच्छे से ठंडा होने दें, फिर कांच के जार में भरकर ठंडी जगह पर स्टोर करें.
बता दें कि आंवला का मुरब्बा इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन को सुधारता है, साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है.
