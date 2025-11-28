✕
Nov 28, 2025
Karishma-upadhyay
सर्दियों में खांसी-जुकाम से बचने के लिए इन चीजों से बनाएं दूरी, जानें क्या है हानिकारक!
दरअसल सर्दियों के मौसम में शरीर की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन से सेहत पर नकारात्मक असर भी पड़ता है.
ऐसे में इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से खांसी, जुकाम, बलगम और इम्यूनिटी कमजोर होने जैसी समस्याएं होने लगती हैं.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिससे दूरी बनाने पर खांसी-जुकाम से बचा जा सकता है.
सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीना शरीर के तापमान को घटा देता है, जिससे गले में खराश या संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है.
कोल्ड ड्रिंक्स-
ठंड में आइसक्रीम खाने से गले और साइनस में कफ बढ़ता है, साथ ही खांसी-जुकाम होने का खतरा भी बढ़ जाता है.
आइसक्रीम-
सर्दियों में मीठी चीजें इम्यूनिटी को कमजोर करके शरीर को ठंडा करती हैं, जिससे कमजोरी भी महसूस हो सकती है.
मीठी चीजें-
दरअसल सौंफ की तासीर ठंडी होती है और सर्दियों में सौंफ का पानी पीने से खांसी और गले में खराश हो सकती है.
सौंफ का पानी-
सर्दियों में सत्तू का सेवन करने से कफ और बलगम की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए सर्दियों में सत्तू ड्रिंक न पीएं.
सत्तू ड्रिंक-
सर्दियों में दही और केले की ये स्मूदी गले में भारीपन और कफ जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है.
दही और केले की स्मूदी-
