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TMKOC की अभिनेत्रियों के हॉट अवतार
Kamesh-dwivedi
May 20, 2026
May 20, 2026
Kamesh-dwivedi
टीवी का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ सालों से परिवारों का पसंदीदा रहा है.
इस शो की एक्ट्रेसेस बहुत बोल्ड और ग्लैमरस हैं. मुनमुन दत्ता से लेकर मोनिका भदोरिया तक की देखें तस्वीरें.
नेहा मेहता- अंजलि
सोनालिका जोशी- माधवी
मोनिका भदौरिया- बावरी
मुनमुन दत्ता- बबिता
निधि भानुशाली- सोनू
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