Oct 24, 2025
Anshika-thakur
नकली नोट में ये खास पहचान नहीं होती
असली नोट की तरह नकली नोट में गांधी जी का वॉटरमार्क साफ नहीं दिखता है
असली नोट में गांधी जी की फोटो के पास की लाइन बिल्कुल साफ दिखाई देती है
असली नोट में जो असली धागा होता है नकली नोट में वह सिर्फ प्रिंट किया हुआ मिलता है
हर असली नोट में सीरियल नंबर ठीक से छपा होता है और उसके अक्षर बराबर दूरी पर होते हैं
नकली नोटों के नंबर अक्सर टेढ़े या अलग-अलग स्टाइल में होते हैं
असली नोट पर बहुत छोटे अक्षरों में RBI और राशि लिखी होती है जो मैग्नीफायर से दिखती है
नकली नोट पर ये अक्षर साफ नहीं दिखते या इनमें स्पेलिंग की गलती होती है
असली नोट पर राशि अंग्रेजी और देवनागरी में होती है लेकिन नकली नोट में ऐसा नहीं होता
नकली नोट की पहचान के लिए आप RBI की MANI ऐप डाउनलोड कर सकते हैं
