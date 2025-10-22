✕
Oct 22, 2025
Team-inkhabar
सेक्स के समय भटक जाता है ध्यान? 6 टिप्स करेंगे मदद
सेक्स के समय ध्यान भटकना एक आम समस्या है, लेकिन इसका असर परफॉर्मेंस और रिश्तों पर पड़ सकता है.
रिश्तों को मजबूत बनाने और बिस्तर पर बेहतर परफॉर्म करने के लिए कुछ टिप्स सेक्स से पहले फॉलो कर सकते हैं.
सेक्स या किसी भी चीज में ध्यान भटकता है तो मेडिटेशन यानी ध्यान आपकी मदद कर सकता है. दिन में कुछ समय अपने लिए निकालें और ध्यान लगाएं.
माइंडफुल प्रैक्टिस
सेक्स में सिर्फ इंटरकोर्स पर फोकस न करें. बल्कि फोरप्ले पर भी ध्यान दें. इससे दिमाग और शरीर दोनों का फोकस अच्छा होता है.
फोरप्ले
सेक्स के समय या पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते समय फोन को दूर रखें. क्योंकि, एक नोटिफिकेशन पूरा मूड खराब कर सकता है.
मोबाइल से दूरी
पार्टनर के साथ इंटीमेट होने से पहले अपने शरीर को समझें. ध्यान दें कि किस चीज की वजह से आपका ध्यान भटकता है या मूड खराब होता है.
शरीर को समझें
अगर मन में कोई सोच है तो पार्टनर से खुलकर बात करें. क्योंकि, सोच के साथ इंटीमेट होने से ध्यान भटक सकता है.
पार्टनर से बात करें
फैंटेसी और परफॉर्मेंस के बारे में न सोचें. क्योंकि, यह चीजें आपका ध्यान भटका सकती हैं. मोमेंट में रहें और उसे एन्जॉय करें.
ओवरथिंक न करें
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
Read More
सेक्स के समय भटक जाता है ध्यान? 6 टिप्स करेंगे मदद
बोरिंग खाना बन जाएगा झन्नाटेदार, इस रेसिपी से बनाएं भिंडी का आचार
बाजार से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का झंझट छोड़े, अब इस खट्टे फल के रस से पाएं नेचुरल ग्लोइंग स्किन!
नहीं फूलेगी बिस्तर पर सांस, 10 गुना बढ़ जाएगी ताकत!