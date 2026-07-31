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थायरॉइड के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?
Kunal-mishra
Jul 31, 2026
Jul 31, 2026
Kunal-mishra
थायरॉइड के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?
मैदा थायरॉइड के मरीजों को मैदा नहीं खाना चाहिए.
आलू ऐसे में आलू खाने से बचना चाहिए.
सफेद ब्रेड आपको सफेद ब्रेड खाने से परहेज करना चाहिए.
चीनी ऐसे में चीनी खाने से बचें.
जंक फूड्स थायरॉइड में जंक फूड न खाएं.
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थायरॉइड के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?
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