✕
Sep 24, 2025
Karishma-upadhyay
हार्ट के लिए वरदान से कम नहीं अर्जुन छाल पाउडर, जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका और समय
अर्जुन छाल पाउडर एक आयुर्वेदिक औषधि है, जो हार्ट के लिए बेहद फायदेमंद है.
ये पाउडर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी काफी मददगार है.
बता दें कि रोजाना इसका सेवन करने से कई रोगों से बचा जा सकता है.
तो आइए अब जानते हैं अर्जुन छाल पाउडर को इस्तेमाल करने का सही तरीका और समय.
दरअसल सुबह खाली पेट अर्जुन छाल पाउडर का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है.
ऐसे में सुबह आधा चम्मच पाउडर को गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर पीना बहुत अच्छा होता है.
साथ ही, इसमें शहद मिलाकर पीने से इसका स्वाद और असर दोनों बढ़ जाता है.
आप चाहें तो अर्जुन छाल को पानी में उबालकर काढ़े की तरह भी पी सकते हैं.
बता दें कि किसी भी दवा के साथ अर्जुन छाल लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है.
Read More
प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम नही ये दालें, वेट लॉस में भी मददगार
जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली बातें! सुनकर उड़ जाएंगे होश
Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराजिता फूल! सेहत और खूबसूरती के लिए है बेस्ट
एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़