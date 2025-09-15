\u092b\u0948\u0936\u0928 \u0915\u0940 \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0906\u091c\u0915\u0932 \u090f\u0906\u0908 \u091f\u094d\u0930\u0947\u0902\u0921 \u091b\u093e\u092f\u093e \u0939\u0941\u0906 \u0939\u0948\u0964 \u0905\u0917\u0930 \u0906\u092a \u092d\u0940 \u0915\u0941\u091b \u0928\u092f\u093e \u0914\u0930 \u092f\u0942\u0928\u093f\u0915 \u091f\u094d\u0930\u093e\u0908 \u0915\u0930\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0924\u094b \u0917\u094b\u0932\u094d\u0921\u0928 \u0938\u093e\u0921\u093c\u0940 \u0915\u093e \u092f\u0939 \u0932\u0941\u0915 \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092a\u0930\u092b\u0947\u0915\u094d\u091f \u091a\u0949\u0907\u0938 \u0939\u0948\u0964