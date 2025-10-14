✕
Oct 14, 2025
Karishma-upadhyay
कोई भी नहीं झपका पाएगा पलकें, अगर आप दिवाली पर पहनकर निकलेंगी ये ट्रेंडी ड्रेसेस!
इस दिवाली क्या आप भी कुछ खास और ट्रेंडी ड्रेस पहनने का सोच रही हैं, लेकिन अब भी कंफ्यूज हैं.
तो आइए आज हम आपको 7 ऐसे ट्रेंडी ड्रेसेस के बारे में बताते हैं. जिसे पहनने के बाद लोग आपके ऊपर से नजर नही हटा पाएंगे.
ये मॉडर्न ट्विस्ट के साथ ट्रेडिशनल लुक देता है, साथ ही आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा.
साड़ी विद बेल्ट-
ये ट्रेडिशनल और ग्लैमर का परफेक्ट मेल है, जो पूजा से लेकर पार्टी तक सब जगह फिट बैठता है.
मिरर वर्क अनारकली-
ये एथनिक और वेस्टर्न का फ्यूजन है, जो रॉयल और एलिगेंट लुक देता है.
जैकेट स्टाइल लहंगा-
ये हल्का, स्टाइलिश और पूजा के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है.
पेस्टल चिकनकारी कुर्ता सेट-
ये ट्रेंडी, लाइटवेट और इंस्टा-रेडी लुक के लिए परफेक्ट है.
डिजिटल प्रिंटेड फ्लोरल साड़ी-
बता दें कि यूथफुल और फंकी लुक के लिए ये बेस्ट चॉइस है.
शरारा विद क्रॉप टॉप-
ये काफी क्लासिक और कलरफुल होता है, जो हर उम्र के लोगों पर जचता है.
हैंडलूम सिल्क सूट विद कंट्रास्ट दुपट्टा-
