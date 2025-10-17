Inkhabar Hindi News
Oct 17, 2025
Karishma-upadhyay

इस दिवाली घर पर बनाएं खास चॉकलेट बर्फी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे मेहमान!

दिवाली एक ऐसा त्यौहार है, जिसमें भारत के ज्यादातर घरों में ढेर सारी मिठाई खरीदी जाती हैं.

ऐसे में आजकल लोग बाजार से चॉकलेट बर्फी खरीदकर खाना बेहद पसंद कर रहे हैं.

अगर आपको भी चॉकलेट बर्फी खाने का और मेहमानों को खिलाने का मन है, लेकिन इसे घर पर बनाने का सोच रही हैं.

तो आइए आज हम आपको मेहमानों के लिए खास चॉकलेट बर्फी बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.

चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए आपको खोया, कंडेंस्ड मिल्क, डार्क या मिल्क चॉकलेट, वनीला एसेंस और पिस्ता या ड्राई फ्रूट्स चाहिए.

इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में खोया और कंडेंस्ड मिल्क डालकर धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट तक भूनें.

फिर इसमें चॉकलेट डालें और पूरी तरह घुलने तक अच्छे से मिलाएं, इसके बाद वनीला एसेंस डालकर मिक्स करें.

अब इस मिश्रण को ग्रीस किए हुए थाली में डालकर अच्छे तरीके से फैला दें और ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर सजाएं.

लीजिए तैयार है मेहमानों के लिए बनाया गया खास चॉकलेट बर्फी, ठंडा होने के बाद इसे मनचाहे आकार में काटकर इसका मजा लें.

Read More
मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 कामइम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा, नोट कर लें बनाने की आसान विधि!रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे नेचुरली शाइनीइस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से झटपट तैयार करें काजू नमकीन!