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सोना लेते समय इन बातों का रखें ध्यान
Kunal-mishra
Sep 06, 2026
Sep 06, 2026
Kunal-mishra
सोना लेते समय इन बातों का रखें ध्यान
प्योरिटी सोना लेने से पहले उसकी शुद्धता जरूर देखें.
पक्का बिल लें आपको सोना उसी सुनार से लेना चाहिए, जो पक्का बिल दे.
आज का भाव सोने को हमेशा आज के भाव में खरीदने की कोशिश करें.
मेकिंग चार्ज सोना लेने से पहले मेकिंग चार्ज के बारे में पता कर लें.
रीसेलिंग दुकान पर रीसेलिंग की बात कर लें तभी सोना लें.
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