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इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?
Kunal-mishra
Aug 16, 2026
Aug 16, 2026
Kunal-mishra
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?
आंवला इसके लिए आप आंवला खा सकते हैं.
अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अदरक खा सकते हैं.
हल्दी इसके लिए आप हल्दी खा सकते हैं.
पालक ऐसे में पालक खाना लाभकारी हो सकता है.
पालक ऐसे में पालक खाना लाभकारी हो सकता है.
गाजर ऐसे में आप गाजर भी खा सकते हैं.
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