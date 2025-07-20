Sperm Count आखिर क्यों कम होते जा रहा है? 

पुरुषों में स्पर्म काउंट की कम संख्या आजकल एक नई समस्या बन गई है। तनावपूर्ण जीवन और गलत खान-पान इसके मुख्य कारण हैं।

Sperm Count की कम संख्या का सीधा असर प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। ऐसे में ज़्यादातर पुरुष कई दवाइयाँ या घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं।

शुक्राणुओं की कम संख्या के पीछे कुछ ख़ास बातें भी हो सकती हैं। ज़्यादातर लोग ऐसी चीज़ें खाते-पीते हैं, जिनसे उनके शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है।

तनाव अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, तो इसका सीधा असर शुक्राणुओं की संख्या पर पड़ेगा। इससे आपकी प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी।

धूम्रपान कई लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। धूम्रपान भी शुक्राणुओं की संख्या को प्रभावित करता है।

शराब कुछ लोग अपनी दिनचर्या में शराब को भी शामिल कर लेते हैं। शराब पीने से शुक्राणुओं की संख्या कम होती है और अन्य बीमारियाँ भी होती हैं।

जंक फ़ूड ज़्यादा जंक फ़ूड खाने से भी शुक्राणुओं की संख्या प्रभावित होती है। जंक फ़ूड में मैदा और तेल होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

Sperm Count की संख्या बढ़ाने के लिए फल, सब्ज़ियाँ, सूखे मेवे खाएँ। जंक फ़ूड और धूम्रपान से दूर रहें।