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glowing और healthy स्किन के लिए जरूरी हैं ये विटामिन्स
Shivangi-shukla
Jun 13, 2026
Jun 13, 2026
Shivangi-shukla
विटामिन सी- यह शरीर को कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो त्वचा को चमकदार और मुलायम बनाए रखने वाला प्रोटीन है.
विटामिन ई- यह त्वचा को नमीयुक्त रखने में मदद करता है और इसे फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है
विटामिन ए- यह रेटिनॉल के रूप में एजिंग को रोकता है.
विटामिन डी- यह त्वचा की मरम्मत करते हुए उसकी प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत को बनाए रखने में मदद करता है। यह त्वचा की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है
विटामिन बी3 (नियासिनमाइड)- यह स्किन में तेल उत्पादन को कम करने और त्वचा की जलन को शांत करने की अपनी क्षमता के कारण बहुत लोकप्रिय है
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