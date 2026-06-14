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छोटी-छोटी भूख का इलाज हैं ये uncooked healthy स्नैक्स
Shivangi-shukla
Jun 14, 2026
Jun 14, 2026
Shivangi-shukla
मखाने: भूख लगने पर एक मुट्ठी रोस्टेड मखाना आपकी भूख को शांत करेगा, साथ ही पोषण भी देगा
प्रोटीन बार: भूख लगने पर घर पर ही मूंगफली और सीड्स नट्स मिलाकर बना हुआ प्रोटीन बार खाया जा सकता है.
नट्स: अपने साथ भीगे हुए नट्स रखें. भूख को शांत करने के साथ ये पोषण भी प्रदान करेंगे
भीगे हुए चने: एक छोटे बॉक्स में भीगे हुए चने रखें. प्रोटीन से भरपूर ये भी एक अच्छा स्नैक्स है.
सत्तू: गर्मी में भूख लगने पर सत्तू का शर्बत बनाकर पिया जा सकता है, ये पेट को काफी देर तक भरा हुआ रखता है.
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