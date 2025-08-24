इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

किचन के मसाले न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि सेहत का भी पूरा ध्यान रखने में सहायक होते हैं.

चलिए जानते हैं ऐसे कुछ मसालों के बारे में जो आपको लम्बे समय तक रख सकते हैं बीमारियों से दूर।

हींग यदि आपको हमेशा खट्टी डकारों तथा  एसिडिटी की समस्या रहती है तो आप हींग का सेवन कर सकते हैं, इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं.

अजवाइन इसमें  फाइबर, कैल्शियम तथा विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके पेट में बन रही गैस से आपको राहत दिला सकते हैं.

हल्दी अक्सर हमरी इम्युनिटी कमजोर हो जाती है, लोग जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं, ऐसे में आपको हल्दी का सेवन अवश्य करना चाहिए।