गर्मी में energy देंगे सत्तू से बने हुए ये Food Items

लिट्टी चोखा: यह बिहार का एक प्रमुख व्यंजन है जिसमें आटे की लोइयों को मसालेदार सत्तू से भरकर, धुआं निकलने तक सेका या भुना जाता है, और इसे मैश की हुई सब्जी ( चोखा ) के साथ परोसा जाता है।