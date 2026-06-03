✕
गर्मी में energy देंगे सत्तू से बने हुए ये Food Items
Shivangi-shukla
Jun 03, 2026
Jun 03, 2026
Shivangi-shukla
सत्तू पराठा: यह सबसे लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे सत्तू, प्याज, हरी मिर्च और नींबू के रस के मसालेदार मिश्रण को गेहूं के आटे में भरकर और तवे पर बेलकर पकाया जाता है.
सत्तू का शरबत: सत्तू को पानी, नींबू का रस, भुने हुए जीरा पाउडर और काले नमक के साथ मिलाकर बनाया गया एक बेहद ताजगी भरा, प्रोटीन से भरपूर summer drink है.
लिट्टी चोखा: यह बिहार का एक प्रमुख व्यंजन है जिसमें आटे की लोइयों को मसालेदार सत्तू से भरकर, धुआं निकलने तक सेका या भुना जाता है, और इसे मैश की हुई सब्जी ( चोखा ) के साथ परोसा जाता है।
सत्तू के लड्डू: यह एक स्वादिष्ट मिठाई है जिसे सत्तू को पिघले हुए घी, गुड़ या पिसी हुई चीनी के साथ मिलाकर बनाया जाता है, और इसमें चाहें तो सूखे मेवे भी मिला सकते हैं.
सत्तू टिक्की/कबाब: यह एक पैन-फ्राइड वेज कटलेट है जिसमें सत्तू को मैश किए हुए आलू, मसालों के साथ मिलाया जाता है और सरसों के तेल में हल्का तला जाता है
Read More
सान्या मल्होत्रा का बिकिनी लुक
गर्मी में energy देंगे सत्तू से बने हुए ये Food Items
सेहत के लिए नुकसानदायक है ज्यादा पानी
बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम