Sep 25, 2025
Karishma-upadhyay
प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम नही ये दालें, वेट लॉस में भी मददगार
आपने सुना होगा कि आजकल लोग नॉन-वेज छोड़कर वेजिटेरियन ज्यादा बन रहे हैं.
ऐसे में अगर आप भी वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन से भरपूर चीजों की खोज में हैं.
तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्रोटीन से भरपूर दालों के बारे में, जो हर वेजिटेरियन के डाइट में होना चाहिए.
ये हाई प्रोटीन वाली दाल होती है, जिसमें फैट बहुत कम होता है.
मसूर दाल-
ये दाल पचने में काफी आसान होती है और वजन घटाने में भी असरदार है.
मूंग दाल-
ये दाल फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होती है, जिसे खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती.
चना दाल-
ये शरीर को जरूरी अमीनो एसिड देती है, साथ ही प्रोटीन से भी भरपूर होती है.
अरहर दाल-
इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और मसल्स बिल्डिंग में भी मदद करती है.
उड़द दाल-
ये सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली दाल मानी जाती है और लोग इसे खाना भी बेहद पसंद करते हैं.
सोया दाल-
