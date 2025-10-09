सर्दी-खांसी को जड़ से खत्म करेंगे ये किचन में रखे मसाले

✕
Oct 09, 2025
Heena-khan
सर्दी-खांसी को जड़ से खत्म करेंगे ये किचन में रखे मसाले
कई राज्यों में बारिश ने ठंड को दस्तक दे दी है और लोगों को सर्दी-खांसी सताने लगी है.
आपके किचन में कई नेचुरल मसाले ऐसे हैं जो सर्दी-जुकाम के लक्षणों को कम करने के साथ-साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं.
अदरक, गले में दर्द, कफ, खांसी को ठीक करने के लिए फायदेमंद माना जाता है.
अदरक
यह गले की खराश को कम कर सकता है, इम्यूनिटी को मजबूत कर सकता है और बलगम की मात्रा को कम कर सकता है.
हल्दी
इसमें पिपेरिन भरपूर मात्रा में होता है, जो बलगम को तोड़ने, नेजल पैसेज को साफ़ करने और सर्दी-जुकाम से लड़ने में मदद करता है.
काली मिर्च
दालचीनी एक एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल है जो आपके गले के दर्द और इन्फ्लेमेशन से राहत दिलाने में मदद करती है.
दालचीनी
लौंग गले की खराश, सूखी खांसी और जकड़न के लिए फायदेमंद मानी जाती है.
लौंग
