ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

ठंडा पानी पीना: गर्मी में हम अक्सर चिल्ड पानी पीते हैं. बर्फ जैसा ठंडा पानी पीने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे शरीर की गर्मी निकालने की क्षमता कम हो जाती है.