ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

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ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat
Shivangi-shukla
May 25, 2026
May 25, 2026
Shivangi-shukla
ठंडा पानी पीना: गर्मी में हम अक्सर चिल्ड पानी पीते हैं. बर्फ जैसा ठंडा पानी पीने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे शरीर की गर्मी निकालने की क्षमता कम हो जाती है.
गलत कपड़े चुनना: पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे सिंथेटिक पदार्थ गर्मी को रोकते हैं, जबकि कॉटन और लिनन जैसे प्राकृतिक कपड़े त्वचा को सांस लेने देते हैं.
आहार: मसालेदार और वसायुक्त भोजन शरीर की गर्मी बढ़ा सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों को पचाने के लिए शरीर की चयापचय प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे तापमान बढ़ सकता है।
कैफीन और शराब: कॉफी, चाय, सोडा और अल्कोहल मूत्रवर्धक होते हैं। ये बार-बार पेशाब करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे शरीर से वे तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं.
बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना: बिना हाइड्रेट किये ज्यादा व्यायाम करना भी बॉडी हीट को प्रभावित कर सकता है.
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