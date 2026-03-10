ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने दूसरे मजहब में की शादी, तोड़ डाली धर्म की दीवार

✕
ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने दूसरे मजहब में की शादी, तोड़ डाली धर्म की दीवार
Heena-khan
Mar 10, 2026
Heena-khan
मंसूर अली खान को बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से प्यार हुआ, जो हिंदू-बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती थीं. दोनों ने 1969 में शादी कर ली.
मंसूर अली खान
पंड्या को अपना प्यार सर्बिया की अभिनेत्री नतासा स्टैनकोविच में मिला. दोनों ने एकदूसरे से शादी करने से पहले कुछ सालों तक डेट किया.
हार्दिक पंड्या
कार्तिक को सच्चा प्यार तलाक के बाद मिला, जब उनके जीवन में दीपिका आईं. दीपिका भारत की बेहतरीन स्क्वैश खिलाड़ी हैं.
दिनेश कार्तिक
जहीर ने बॉलीवुड अभिनेत्री सागरिका घाटगे से शादी की, जो एक हिंदू हैं. जहीर धर्म के बंधन में नहीं पड़े और प्रेम को जिया.
जहीर खान
युवी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल कीच से साल 2015 में शादी की. युवी जहां सिख हैं, वहीं हेजल ईसाई हैं.
युवराज सिंह
मोहम्मद कैफ ने एक हिंदू लड़की से सच्चा प्यार मिला, जिसका नाम पूजा यादव है. दोनों ने 2011 में शादी की थी.
मोहम्मद कैफ
