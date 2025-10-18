✕
Oct 18, 2025
Karishma-upadhyay
नाश्ते में खाई जाने वाली ये चीजें रखती हैं पेट को लंबे समय तक भरा, आज से ही कर दें खाना शुरू!
सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी मील माना जाता है, क्योंकि इससे पूरे दिन की एनर्जी मिलती है.
ऐसे में अगर आप जल्दी भूख लगने की समस्या से परेशान हैं और ऐसे फूड्स की खोज में हैं, जो लंबे समय तक पेट को भरा रखते हैं.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में आपकी मदद करेगें.
ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जिसे खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है.
ओट्स-
अंडे में मौजूद प्रोटीन शरीर को एनर्जी देता है और पेट को एकदम फुल रखता है.
अंडा-
ये प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स से भरा होता है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है.
ग्रीक योगर्ट-
ये फाइबर और कार्ब्स से भरपूर होते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं.
ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन टोस्ट-
ये शरीर को हाइड्रेट रखता है और पेट को हल्का लेकिन संतुष्ट रखता है.
फ्रूट सलाद-
बादाम और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स हेल्दी फैट्स और फाइबर का अच्छा सोर्स हैं.
ड्राई फ्रूट्स-
