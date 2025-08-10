मसूरी के आसपास की ये जगहें आपको बना देंगी नेचर लवर

\u092e\u0938\u0942\u0930\u0940, \u091c\u093f\u0938\u0947 \u201c\u0915\u094d\u0935\u0940\u0928 \u0911\u092b \u0939\u093f\u0932\u094d\u0938\u201d \u0915\u0939\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0909\u0924\u094d\u0924\u0930\u093e\u0916\u0902\u0921 \u0915\u093e \u090f\u0915 \u0916\u0942\u092c\u0938\u0942\u0930\u0924 \u0939\u093f\u0932 \u0938\u094d\u091f\u0947\u0936\u0928 \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939\u093e\u0902 \u0915\u0940 \u0920\u0902\u0921\u0940 \u0939\u0935\u093e\u090f\u0902, \u0939\u0930\u0947-\u092d\u0930\u0947 \u092a\u0939\u093e\u0921\u093c \u0914\u0930 \u0936\u093e\u0902\u0924 \u0935\u093e\u0924\u093e\u0935\u0930\u0923 \u0939\u0930 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0915\u094b \u0905\u092a\u0928\u0940 \u0913\u0930 \u0916\u0940\u0902\u091a \u0932\u0947\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964