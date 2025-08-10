मसूरी के आसपास की ये जगहें आपको बना देंगी नेचर लवर

 केम्प्टी फॉल्स का झरना ऊंचाई से गिरता हुआ बेहद खूबसूरत लगता है। आप यहां बोटिंग और स्नान का आनंद भी ले सकते हैं।

कंपनी गार्डन घूमने के लिए एक बढ़िया जगह है, जहाँ रंग-बिरंगे फूल, झील और पिकनिक का मज़ा है। परिवार के साथ समय बिताने और अच्छी तस्वीरें लेने के लिए ये जगह बहुत पसंद की जाती है।

मसूरी का दूसरा सबसे ऊंचा प्वाइंट गन हिल से आप हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा देख सकते हैं।

शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित मसूरी लेक अपनी शांति और बोटिंग के लिए मशहूर है। यहां से पहाड़ों का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है।

मसूरी का सबसे ऊंचा व्यू प्वाइंट लाल टिब्बा से आप बर्फ से ढके हिमालय और सनराइज का बेहतरीन नजारा देख सकते हैं।

यहां से आप दून घाटी और हिमालय की चोटियों का शानदार दृश्य देख सकते हैं। इतिहास और नेचर लवर्स के लिए यह जगह जरूर घूमने लायक है।