Dec 05, 2025
Karishma-upadhyay
ये हैं गुजरात में घूमने की 7 परफेक्ट जगहें, जल्द से जल्द बनाएं परिवार के साथ प्लान!
क्या आप भी परिवार या दोस्तों के साथ गुजरात घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन कुछ खास जगहों के बारे में नहीं जानते हैं?
तो आइए आज हम आपको गुजरात में घूमने के लिए ऐसी 7 परफेक्ट जगहों के बारे में बताते हैं, जो आपके पूरे ट्रिप को मजेदार बना देगी.
इस जंगल सफारी में शेरों को करीब से देखना बच्चों और बड़ों दोनों के लिए रोमांचक एक्सपीरियंस है.
गिर नेशनल पार्क-
समुद्र किनारे स्थित ये मंदिर श्रद्धा, भक्ति और शांति का अद्भुत संगम है, जहां कि शाम की आरती मन को सुकून देती है.
सोमनाथ मंदिर–
यहां सफेद रेगिस्तान में रंग-बिरंगे तंबुओं, लोक नृत्य और हस्तशिल्प का अनोखा संगम देखने को मिलता है.
कच्छ का रण उत्सव-
यहां हरियाली, झील और ठंडी हवाओं के बीच बोटिंग, पिकनिक और ट्रेकिंग का मजा परिवार के साथ लिया जा सकता है.
सापुतारा हिल स्टेशन-
महात्मा गांधी की यादों से जुड़ा ये जगह बच्चों को इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों से जोड़ता है.
साबरमती आश्रम, अहमदाबाद-
ये भगवान कृष्ण की नगरी है, जहां का समुद्र किनारे मंदिर और धार्मिक वातावरण यात्रा को आध्यात्मिक बना देता है.
द्वारका-
यहां अद्भुत वास्तुकला और सूर्य पूजा का अनोखा अनुभव मिलता है, साथ ही यहां की नक्काशी और कला देखने लायक है.
मोढेरा सूर्य मंदिर-
