Oct 23, 2025
Karishma-upadhyay
ये हैं कश्मीर में खाई जाने वाली 6 सबसे टेस्टी डिशेज, जिंदगी में एक बार तो आप भी जरूर करें ट्राई!
कश्मीर की खूबसूरत वादियां जितनी खूबसूरत हैं, उतना ही वहां का खाना भी लाजवाब और फेमस है.
ऐसे में अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कश्मीर में रहते हैं या वहां घूमने का प्लान बना रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको 6 ऐसे खास और टेस्टी डिशेज के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए.
लैंब मीट से बनी ये डिश मसालों और दही के साथ पकाई जाती है, जो स्वाद में बेहद रिच और खुशबूदार होती है.
रोगन जोश-
पालक और कई हरी सब्जियों से बना ये सूपनुमा डीश सर्दियों में खास पसंद किया जाता है.
हाक साग-
इस डीश में मसालेदार मीट को सीक पर लपेटकर तंदूर में पकाया जाता है, जो हर बाइट में चटपटा स्वाद देता है.
सीक कबाब-
ये डीश छोटे आलू को दही और मसालों में धीमी आंच पर पकाकर बनाई जाती है, जो वेज खाने वालों की फेवरेट है.
दम आलू-
केसर, ड्राई फ्रूट्स और घी से बना ये मीठा पुलाव खास तौर पर त्योहारों में परोसा जाता है.
मोदुर पुलाव-
इस डीश में इमली और मसालों में बैंगन को पकाया जाता है, जो चावल के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है.
खट्टे बैंगन-
