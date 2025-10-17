✕
Oct 17, 2025
Karishma-upadhyay
ये हैं भारत की 6 सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहें, जहां जाने से कांप उठती है रूह!
वैसे तो भारत में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां हर रोज लगभग लाखों लोग जाता हैं.
लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से अंजान हैं कि भारत में कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद हैं, जो बेहद रहस्यमयी और डरावनी हैं.
तो ऐसे में आइए जानते हैं भारत की 6 सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों के बारे में, जहां जाने से लोग डरते हैं.
राजस्थान का ये किला श्रापित माना जाता है और सूर्यास्त के बाद यहां जाना प्रतिबंधित है.
भानगढ़ का किला-
हैदराबाद की इस जगह पर फिल्म क्रू ने आत्माओं की मौजूदगी के कई एक्सपीरियंस शेयर किए हैं.
रामोजी फिल्म सिटी-
मेरठ की इस जगह पर वीरान इमारतों में चार पुरुषों को बीयर पीते देखने की रहस्यमयी घटनाएं सामने आई हैं.
GP ब्लॉक-
लोगों का कहना है कि एक रात में राजस्थान का ये गांव पूरा तरह से खाली हो गया था और आज भी कोई वहां बस नहीं पाया.
कुलधरा गांव-
पुणे के इस किले में पूर्णिमा की रात को एक राजकुमार की चीखें सुनाई देने की बात कही जाती है.
शनिवारवाड़ा किला-
दिल्ली के इस घने जंगलों में सफेद साड़ी पहने महिला की परछाई देखने की कई घटनाएं सामने आई हैं.
संजय वन-
Read More
मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 काम
इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा, नोट कर लें बनाने की आसान विधि!
रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे नेचुरली शाइनी
इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से झटपट तैयार करें काजू नमकीन!