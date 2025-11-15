✕
Nov 15, 2025
Karishma-upadhyay
ये हैं भारत के 5 सबसे ऊंचे वॉटरफॉल्स, जहां आसमान से गिरता है पानी!
कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित, ये भारत का सबसे ऊंचा वॉटरफॉल है, जो लगभग 455 मीटर ऊंचा है.
कुंचिकल वॉटरफॉल-
ऐसे में यहां जब काफी ऊंचाई से पानी गिरता है तो नजारा खूबसूरती में किसी स्वर्ग से कम नही लगता है.
ओडिशा के मयूरभंज जिला में स्थित ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वॉटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई 399 मीटर है.
बरेहीपानी वॉटरफॉल-
ये वॉटरफॉल सिमलीपाल नेशनल पार्क में है और दो चरणों में गिरता है, जिसके आस-पास घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं.
मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में चेरापूंजी के पास स्थित, ये भारत का सबसे ऊंचा 'प्लंज' प्रकार का वॉटरफॉल है.
नोहकालीकाई वॉटरफॉल-
यहां घूमने के लिए आस-पास कई खूबसूरत जगहें हैं, साथ ही बारिश के मौसम में ये वॉटरफॉल आपको मंत्रमुग्ध कर देगा.
मेघालय में स्थित ये वॉटरफॉल 315 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जो घूमने के लिए काफी खास है.
नोहशंगथियांग वॉटरफॉल-
बता दें कि इस खूबसूरत वॉटरफॉल को सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, जो सात खंडों में गिरता है.
गोवा-कर्नाटक सीमा पर मौजूद दूधसागर वॉटरफॉल 310 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जिसे हर कोई जानता होगा.
दूधसागर वॉटरफॉल-
इस झरने को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं, जो अपनी सफेद, दूध जैसी धारा में बहती पानी के लिए फेमस है.
