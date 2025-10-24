✕
Oct 24, 2025
Karishma-upadhyay
ये हैं हिमाचल की 7 हिडेंन जगहें, जहां कम भीड़-भाड़ में देखने को मिलेगा गजब का नजारा!
अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य हिमाचल प्रदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन कम भीड़-भाड़ वाली जगह ढूंढ रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको हिमाचल की 7 ऐसी हिडेंन जगहों के बारे में बताते हैं, जहां कम भीड़-भाड़ में देखने के लिए गजब के नजारे मिलेंगे.
घने जंगलों और झरनों से घिरी ये घाटी ट्राउट फिशिंग के लिए बेहद मशहूर है.
बरोत वैली-
किन्नौर का ये छोटा सा गांव बर्फीले पहाड़ों और शांत वातावरण का खजाना है.
राकछम-
मंडी जिले में स्थित, ये जगह ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए एकदम परफेक्ट है.
जंजैहली-
सेब के बागों और लोक कथाओं से भरा ये एक शांत और सुंदर गांव है.
करसोग-
झील के किनारे बसा ये गांव तिब्बती संस्कृति और मेडिटेशन के लिए परफेक्ट है.
नाको-
सांगला वैली में स्थित, से जगह पारंपरिक वास्तुकला और नदी किनारे की शांति का अनुभव देता है.
बातसेरी-
चंबा जिले का से गांव ट्रेकर्स और नेचर लवर्स के लिए एक छुपा हुआ खजाना है.
धारवास-
