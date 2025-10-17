Inkhabar Hindi News
Oct 17, 2025
Karishma-upadhyay

नोज स्ट्रिप नहीं बल्कि काम आएंगे ये 8 देसी नुस्खे, ब्लैकहेड्स होंगे छूमंतर!

अगर आप भी ब्लैकहेड्स हटाने के लिए नोज स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करती हैं, तो जरूर आजमाकर देखें ये 8 देसी नुस्खे.

बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर नाक पर लगाने से ब्लैकहेड्स धीरे-धीरे साफ हो जाएंगे.

1- 

शहद और दालचीनी मिलाकर लगाने से पोर्स साफ होते हैं और इससे त्वचा भी ग्लो करती है.

2-

एलोवेरा जेल को सीधे नाक पर लगाएं, ये त्वचा को ठंडक और सफाई दोनों देता है.

3-

नींबू का रस और नमक मिलाकर स्क्रब करने से डेड स्किन हटती है और ब्लैकहेड्स कम होते हैं.

4-

टमाटर का गूदा नाक पर लगाएं, इसके एसिडिक गुण ब्लैकहेड्स को हटाने में काफी मदद करते हैं.

5-

ग्रीन टी बैग्स को भिगोकर ठंडा करें और नाक पर रखें, ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है.

6-

ओटमील और दही का पेस्ट बनाकर स्क्रब करें, ये त्वचा को मुलायम और साफ बनाता है.

7-

अंडे की सफेदी से बना मास्क नाक पर लगाएं, क्योंकि सूखने पर ये ब्लैकहेड्स को खींच लेता है.

8-

