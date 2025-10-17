✕
Oct 17, 2025
Karishma-upadhyay
नोज स्ट्रिप नहीं बल्कि काम आएंगे ये 8 देसी नुस्खे, ब्लैकहेड्स होंगे छूमंतर!
अगर आप भी ब्लैकहेड्स हटाने के लिए नोज स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करती हैं, तो जरूर आजमाकर देखें ये 8 देसी नुस्खे.
बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर नाक पर लगाने से ब्लैकहेड्स धीरे-धीरे साफ हो जाएंगे.
शहद और दालचीनी मिलाकर लगाने से पोर्स साफ होते हैं और इससे त्वचा भी ग्लो करती है.
एलोवेरा जेल को सीधे नाक पर लगाएं, ये त्वचा को ठंडक और सफाई दोनों देता है.
नींबू का रस और नमक मिलाकर स्क्रब करने से डेड स्किन हटती है और ब्लैकहेड्स कम होते हैं.
टमाटर का गूदा नाक पर लगाएं, इसके एसिडिक गुण ब्लैकहेड्स को हटाने में काफी मदद करते हैं.
ग्रीन टी बैग्स को भिगोकर ठंडा करें और नाक पर रखें, ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है.
ओटमील और दही का पेस्ट बनाकर स्क्रब करें, ये त्वचा को मुलायम और साफ बनाता है.
अंडे की सफेदी से बना मास्क नाक पर लगाएं, क्योंकि सूखने पर ये ब्लैकहेड्स को खींच लेता है.
