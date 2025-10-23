Inkhabar Hindi News
Oct 23, 2025
स्नोफॉल देखने के लिए भारत की ये 7 जगहें हैं बेस्ट, इस बार बिल्कुल भी मिस न करें जाना!

आप भी हर सर्दी में बर्फबारी का जादुई अनुभव लेने के लिए कही न कही जरूर जाते हैं और इस बार कन्फ्यूज हैं कि कहां जाएं.

तो आइए आज हम आपको भारत की ऐसी 7 जगहों के बारे में बताते हैं, जहां पर स्नोफॉल देखने का मजा ही कुछ अलग है.

इसे भारत का विंटर वंडरलैंड कहा जाता है, जहां बर्फ से ढके पहाड़ और स्कीइंग का मजा लिया जा सकता है.

गुलमर्ग, जम्मू-कश्मीर-

ये जगह स्नो स्पोर्ट्स और शांत वातावरण के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन माना जाता है.

औली, उत्तराखंड-

शिमला के पास स्थित ये जगह फैमिली ट्रिप पर स्नोफॉल देखने के लिए शानदार ऑप्शन है.

कुफरी, हिमाचल प्रदेश-

ये हनीमून कपल्स और एडवेंचर लवर्स के लिए एक बर्फीली रोमांचक जगह है.

मनाली, हिमाचल प्रदेश-

ये पूर्वोत्तर भारत की एक छुपी हुई खूबसूरत जगह है, जहां बर्फीली चोटियों के साथ शांति का अनुभव होता है.

तवांग, अरुणाचल प्रदेश-

इस जगह पर प्राचीन मठों और बर्फ से ढकी चोटियों का अनोखा नजारा देखने को मिलता है.

स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश-

ये जगह झीलों और बर्फीले पहाड़ों का परफेक्ट मेल है, जो बच्चों के साथ घूमने के लिए बेस्ट है.

नैनीताल, उत्तराखंड-

