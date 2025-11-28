✕
Nov 28, 2025
Karishma-upadhyay
दिसंबर के महीने में घूमने के लिए ये 7 जगहें हैं बेस्ट, परिवार या दोस्तों के साथ बनाएं प्लान!
क्या आप भी इस बार दिसंबर की भयंकर सर्दियों में परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको दिसंबर की सर्दियों में परिवार या दोस्तों के साथ घूमने के लिए 7 परफेक्ट जगहों के बारे में बताते हैं.
परिवार या दोस्तों के साथ बर्फ का मजा और बोनफायर पार्टी के लिए ये रोमांचक जगह परफेक्ट है.
मनाली, हिमाचल प्रदेश-
इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जो स्कीइंग के लिए मशहूर है, यहां का केबल कार राइड काफी रोमांचक होता है.
औली, उत्तराखंड-
ये शहर हरियाली, झरने और संगीत से भरा है, जहां दिसंबर में मौसम ठंडा और माहौल त्योहारों का देखने को मिलता है.
शिलांग, मेघालय-
इस गुलाबी शहर की ऐतिहासिक हवेलियां और किले दिसंबर के ठंडे मौसम में घूमने और शॉपिंग के लिए परफेक्ट हैं.
जयपुर, राजस्थान-
ये जगह दोस्तों के साथ मस्ती और परिवार के साथ शांत बीच वॉक के लिए मस्त है, जहां आप क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मना सकते हैं.
गोवा-
दिसंबर में यहां खूबसूरत बर्फीली घाटियां, डल झील और रोमांटिक नजारे देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते हैं.
कश्मीर-
दिसंबर में यहां का मौसम ठंडा रहता है, जो जंगल सफारी और बाघ देखने के लिए सबसे अच्छा समय है.
रणथंभौर, राजस्थान-
