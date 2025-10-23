✕
Oct 23, 2025
Karishma-upadhyay
कम बजट में दोस्तों के साथ है घूमने का प्लान, तो ये 7 हिल स्टेशन हैं आपके लिए बेस्ट!
क्या आपके दोस्त भी हिल स्टेशन घूमने का बना रहे हैं प्लान, लेकिन आपकी जेब जाने की इजाजत नहीं दे रही है.
तो आइए आज हम आपको दोस्तों के साथ बजट में मस्ती भरी ट्रिप प्लान करने के लिए 7 बजट-फ्रेंडली हिल स्टेशन के बारे में बताते हैं.
शांत वातावरण और खूबसूरत वादियों से भरी इस जगह पर 3 से 4 दिन की ट्रिप 3,000 से 4,000 में हो सकती है.
कसौली, हिमाचल प्रदेश-
यहां की हरियाली और पहाड़ी बाजारों का मजा लेने के लिए आपके जेब में 5,000 तक होने चाहिए.
सोलन, हिमाचल प्रदेश-
यहां झरने और पहाड़ी रास्तों पर दोस्तों के साथ सस्ते में घूमने का मजा लिया जा सकता है.
मसूरी, उत्तराखंड-
झीलों की नगरी कहे जाने वाली इस जगह पर बोटिंग और लोकल स्ट्रीट फूड का आनंद 4,000 से 5,000 में लिया जा सकता है.
नैनीताल, उत्तराखंड-
यहां के ऐतिहासिक किले और प्राकृतिक सौंदर्य बेहद अनोखे हैं, जो कि बजट ट्रैवल के लिए परफेक्ट है.
कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-
यहां तिब्बती संस्कृति, त्रियुंड ट्रेक और कैफे कल्चर का मजा लगभग 1,500 प्रतिदिन में लिया जा सकता है.
मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश-
योग, रिवर राफ्टिंग और गंगा आरती के साथ रोमांच और शांति दोनों में समय बिताने के लिए ये जगह बजट-फ्रेंडली है.
ऋषिकेश, उत्तराखंड-
