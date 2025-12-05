✕
Dec 05, 2025
Karishma-upadhyay
हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी रखने के लिए बेस्ट हैं ये 7 जड़ी बूटियां और मसाले!
आजकल के समय में ज्यादातर लोग किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे में किडनी की हेल्थ का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
तो आइए 7 ऐसी जड़ी बूटियों और मसालों के बारे में जानते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर और किडनी के लिए बेस्ट होती हैं.
इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण और एंटी-इंफ्लामेटरी गुण डाइजेशन को सुधारकर जी मचलने की परेशानी को कम करते हैं.
अदरक-
ये एक खुशबूदार हर्ब है, जिसका फ्लेवर काफी शानदार होता है और किडनी को हेल्दी रखने में काफी मदद करता है.
तुलसी-
ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है, साथ ही किडनी की हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद हैं.
दालचीनी-
ये विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, जो स्किन और आंखों के लिए काफी फायदेमंद है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करता है.
चिली पेपर्स-
ये विटामिन्स से भरपूर होता है, जो हड्डियों और खून के लिए काफी अच्छा होता है, साथ ही खाने का स्वाद बढ़ जाता है.
ओरिगैनो-
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला हर्ब है, जिसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर और खासकर किडनी की रक्षा करने में मदद करते हैं.
रोजमेरी-
इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण और एंटीऑक्सीडेंट गुण, किडनी के लिए काफी फायदेमंद माने जाते है.
लहसुन-
